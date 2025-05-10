Gaziantep'te Pamuk Fabrikasında Yangın: 2 İşçi Hastaneye Kaldırıldı
İslahiye ilçesindeki bir pamuk fabrikasında çıkan yangında iki işçi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde pamuk fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı.
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir pamuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Dumandan etkilenen işçilerden M.Y. (20) ile B.S. (43), ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel