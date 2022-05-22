Gaziantep'te özel harekatlı uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama - Haberler

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Gaziantep'te özel harekatlı uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Hasan Kırmızıtaş - Güncel
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Gaziantep'te özel harekatlı uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 15'i tutuklandı.

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla getirilen uyuşturucuyu 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcıları ile piyasaya süren bir şebekeyi belirledi. Takibe alınan şüphelileri belirleyen ekipler, kaldıkları adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin katılımıyla yapılan baskınlarda 19 kilo 673 gram metamfetamin, 1 tabanca ve 1 tüfek ele geçirilirken, 21 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 15'i ise tutuklanarak cezaevine konuldu.


Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel

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