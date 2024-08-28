Gaziantep'te Oyun Oynayan Çocuğa Pompalı Tüfekle Saldırı: 1 Ölü

GAZİANTEP'te oyun oynarken gürültü yaptığı gerekçesiyle Emir Baki Bayındır'ı (10) pompalı tüfekle öldüren manav M.T., yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede manav işleten M.T., Emir Baki Bayındır'ın oyun oynarken çıkardığı sesten rahatsız olup, iş yerinde bulundurduğu pompalı tüfekle küçük çocuğa ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan küçük çocuğun kanlar içerisinde yere yığıldığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli kaçarken, Emir Baki Bayındır kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İlkokul 5'inci sınıf öğrencisi Emir Baki Bayındır'ın cansız bedeni, adli tıp kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kaçan M.T. polis tarafından yakalanırken, soruşturma sürüyor.