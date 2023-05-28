Gaziantep'te 13. Cumhurbaşkanı'nı seçmek için oy verme işlemi başladı. Kentte etkili olan sağanağa rağmen oy vermek isteyen vatandaşlar, okullara akın etti.

Gaziantep'te oy verme işlemi yoğun yağmur altında başladı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 13. Cumhurbaşkanı'nı seçmek için oy verme işlemi başladı. Kentte etkili olan sağanağa rağmen oy vermek isteyen vatandaşlar, okullara akın etti.

Türkiye 13. Cumhurbaşkanı'nı seçmek için tarihinde ilk kez 2. Tur seçimine gidiyor. Ülke genelinde yeni Cumhurbaşkanı'nı seçmek için oy verme işlemi başlarken Gaziantep'te de vatandaşlar etkili olan sağanağa rağmen oylarını kullanmak için şemsiyelerle okullara akın ediyor.

Kentte, saat 08.00 itibariyle başlayan oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erecek ve sandıklar açılarak tarihi seçim için oy sayım işlemi yapılacak.