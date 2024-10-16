Gaziantep'te Otoyol Jandarma Komutanlığı Göreve Başladı

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri göreve başladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenle otoyolda görev yapacak ekip ve araçlar tanıtıldı.

İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen'in katılımıyla gerçekleştirilen törende dua okunarak kurban kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı arasında imzalanan protokol sonrası Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunun 100 kilometrelik kesimi Otoyol Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanına verildi.

Erikli Karakol Komutanlığı ve Bademli Karakol Komutanlıklarına bağlı olarak 22 araçla bu görevi yürütecek olan personel, tören sonrası görev yerlerine uğurlandı.