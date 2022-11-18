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Gaziantep'te otomobille çarpışan polis midibüsü devrildi: 5'i polis 6 yaralı

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Gaziantep'te otomobille çarpışan polis midibüsü devrildi: 5'i polis 6 yaralı

GAZİANTEP'te Çevik Kuvvet polislerini taşıyan midibüs lastiğinin patlaması sonucu otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.

GAZİANTEP'te Çevik Kuvvet polislerini taşıyan midibüs lastiğinin patlaması sonucu otomobille çarpıştıktan sonra devrildi. Kazada 5 Çevik Kuvvet polisi ve otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana geldi. Yavuzeli ilçesine göreve giden Çevik Kuvvet polislerini taşıyan emniyete ait 27 UB 258 plakalı midibüs, lastiğinin patlaması sonucu şerit değiştirip M.G. yönetimindeki 27 SA 342 plakalı otomobile çarptıktan sonra savrularak devrildi. Kazada polis memurlarından Mehmet Gültekin, Ömer Semih Uçan, Hanifi Taşçı, Bünyamin Tuncer, Abdurrahman Bayır ile otomobil sürücüsü M.G yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol ise otomobil ve midibüsün çekici ile kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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