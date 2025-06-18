Gaziantep'te Trafik Kazası: 10 Yaralı

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Gaziantep'te kontrolden çıkarak karşı şeride geçen bir otomobil, işçi servislerine çarptı. Kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Olay, Şehitkamil ilçesinde meydana geldi. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Gaziantep'te kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobilin iki işçi servisine çarptığı kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

Şehitkamil ilçesi Beylerbeyi Mahallesi Araban Yolu Caddesi'nde, sürücüsü henüz ismi öğrenilemeyen 27 BAJ 766 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek sürücüleri öğrenilemeyen 27 S 9471 ve 27 ATC 940 plakalı işçi servis araçlarına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 1'i ağır 10 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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