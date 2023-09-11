Gaziantep'te Otomobilin Güvenlik Kulübesine Çarpması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu doğu gişeleri yakınında meydana gelen kazada, otomobilin güvenlik kulübesine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.