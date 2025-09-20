Gaziantep'te Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı

Haberler

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen 28 yaşındaki H.T., bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı, hastaneye sevk edildi.

M.Ö. idaresindeki 16 BJU 833 plakalı otomobil, Otogar Kavşağı'nda yolun karşısına geçmek isteyen H.T'ye (28) çarptı.

H.T, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
