Gaziantep'te Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

M.Ö. idaresindeki 16 BJU 833 plakalı otomobil, Otogar Kavşağı'nda yolun karşısına geçmek isteyen H.T'ye (28) çarptı.

H.T, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.