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Gaziantep'te Otomobilin Çarptığı Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde otomobilin çarptığı 72 yaşındaki Cemile Aksoy hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede Aksoy'un hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü ise gözaltına alındı.