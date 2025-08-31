Gaziantep'te Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Gaziantep'in Araban ilçesinde, karşıya geçmeye çalışan 65 yaşındaki N.Ö., otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Gaziantep'in Araban ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
M.K. (37) yönetimindeki 23 P 2791 plakalı otomobil, Araban-Gaziantep karayolunun Dağdancık mevkisinde karşıya geçmeye çalışan 65 yaşındaki N.Ö'ye çarptı.
Vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, N.Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA / Mahmut Bazlama - Güncel