Gaziantep'te otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü - Haberler

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Gaziantep'te otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep'te otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Bülbülzade Mahallesi'nde 24 Mart'ta sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile Ahmet G'nin kullandığı motosiklet çarpıştı.

Ambulansla Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı Ahmet G, 18 günlük müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Ahmet G'nin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Gaziantep, Otomobil, Şahinbey, Mart, Güncel, Haberler

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