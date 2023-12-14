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Gaziantep'te otomobilin çarptığı genç öldü

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti.

Gökhan Mustafa Kömürcü'ne (16), Sani Konukoğlu Bulvarı'nda yolun karşısına geçtiği sırada sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Kömürcü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kömürcü'nün cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Şehitkamil Gaziantep Trafik Kazaları Güncel Haberler

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