Gaziantep'te otomobilin çarptığı çocuk öldü
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Şirinevler Mahallesi'nde parka gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu 9 yaşındaki Ahmet İsmail'e plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil çarptı.
Ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi???????'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ahmet İsmail'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
Polis ekipleri, kaza sonrası olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
