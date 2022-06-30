Gaziantep'te otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Gaziantep'te park halindeki otomobilin camını kırıp cep telefonu çalan zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Haziran'da Şahinbey İlçesi Nuripazarbaşı Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin camını kırıp cep telefonunu çalan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının A.V. olduğunu belirledi.

Adresinde gözaltına alınan şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada zanlının otomobilin camını kırması, cep telefonunu alması ve olay yerinden uzaklaşması, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.