Gaziantep'te Otomobilden Bisiklet Çalan Şüpheli Tutuklandı
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Gaziantep'te otomobilden bisiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı. Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla çalışma yürüttü. E.E isimli şüpheli, Şahinbey İlçesi Özgürlük Mahallesi'nde yakalandı ve tutuklandı.
Gaziantep'te otomobilden bisiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.
Ekipler, Şahinbey İlçesi Özgürlük Mahallesi'nde otomobilden bisiklet çaldığı tespit edilen E.E'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan emniyetin paylaştığı görüntülerde şüphelinin otomobildeki bisikleti çalması ve sürerek uzaklaşması yer alıyor.