Gaziantep'te Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: İki Yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir otomobilin motosikletle çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ve yolcusunun yaralandığı bildirildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletteki sürücü ve yolcu yaralandı.
İ.G. (47) idaresindeki 48 NY 015 plakalı otomobil, T.A'nın (25) kullandığı 27 MA 5471 plakalı motosikletle Hatay Bulvarı Yeni Mahalle'de çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsüyle beraberindeki yolcu M.A. (25) yaralandı.
Yaralılar İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel