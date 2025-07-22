Gaziantep'te Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

A.H.A. (22) idaresindeki 44 AGF 537 plakalı otomobil, Serinevler Mahallesi Kırıkçalı Kavşağı'nda V.Ö. (44) yönetimindeki 46 AHZ 908 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücü ile beraberindeki M.G, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredeki bir işyerine ait güvenlik kamerası kaza anını kaydetti. Görüntüde aynı yönden gelen motosiklet ile otomobilin çarpıştığı ve motosikletin devrildiği görülüyor.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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