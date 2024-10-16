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Gaziantep'te Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 2 Yaralı

Gaziantep'te Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 2 Yaralı
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Gaziantep'in Nurdağı İlçesi'nde meydana gelen kazada minibüs ile otomobil çarpıştı. İki sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

M.S. (25) idaresindeki 34 JC 3371 plakalı minibüs, Nurdağı-Gaziantep karayolu Kömürler Mahallesi mevkisinde M.A.Ü. (61) idaresindeki 27 AGH 333 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

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