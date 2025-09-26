Haberler

Gaziantep'te Otomobil ve Minibüs Çarpışması: 6 Yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucunda 6 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

A.Y. idaresindeki 42 CRL 77 plakalı otomobil, Nurdağı-İslahiye kara yolu Kozdere Kavşağı'nda, A.D. yönetimindeki 01 YN 055 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki İ.C.Y, H.Y, M.Y. ve A.Y. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
Haberler.com
