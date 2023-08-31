Gaziantep'te Otomobil ve Kamyonet Çarpışması: 2 Ölü, 10 Yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil ile bir kamyonet çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.