Gaziantep'te otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve 2'si ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.