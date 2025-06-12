Gaziantep'te Otomobil ve Biçerdöver Çarpıştı: 3 Yaralı

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, otomobil ile biçerdöverin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Nurdağı- Gaziantep karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen G.T.(41) yönetimindeki 10 AAY 913 plakalı otomobil ile sürücünün adı öğrenilemeyen 661321072 plakalı biçerdöver bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tablası yola düşen biçerdöver şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü G.T. ve yanında bulunan K.T.(38) ile ismi öğrenilemeyen biçerdöver sürücüsü yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.