Gaziantep'te Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Kaza, akşam saatlerinde havaalanı yolu üzerinde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed El Abdullah yönetimindeki 27 MB 6901 plakalı otomobil, virajı alamayarak refüje çıktı. Daha sonra takla atarak karşı şeride devrilen otomobilin sürücüsü Muhammed El Abdullah ile yanında bulunan Fatma El Abdullah ve Merve Ubade yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.