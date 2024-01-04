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Gaziantep'te Otomobil Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Gaziantep- Şanlıurfa kara yolunun 5. kilometresinde, Musa G. yönetimindeki 33 ARU 109 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücü Musa G, yanan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarken, araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yaralanan Musa G, ambulansla Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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