Gaziantep'te Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

Gaziantep'te Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Nurdağı- Gaziantep kara yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. M.E.C.'nin (25) kontrolünü yitirdiği 31 AKZ 639 plakalı otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü M.E.C. ile yanındaki Ö.C. (9), B.C. (52) ve S.C. (48) yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin araçtan çıkardığı yaralılar, ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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