Gaziantep'te Otomobil Kazası: 4 Yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
M.Ü. idaresindeki 06 EMP 721 plakalı otomobil, Hanağızı Mahallesi kavşağında M.P. yönetimindeki 27 BCV 818 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerle birlikte araçlardaki S.K. ve V.Y. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel