Gaziantep'te Otomobil Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 9 Kişi Yaralandı

GAZİANTEP'te 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi uçuruma yuvarlanıp alev alan otomobilde yanarak can verdi, 3'ü ağır 9 kişi de yaralandı.

Olay gece saatlerinde Gaziantep Çevre Yolu'nun Yamaçtepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 GD 4652 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir halindeki 34 CYG 839 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden birisi uçuruma yuvarlanarak alev topuna dönerken, diğer otomobil de kullanılamaz hale geldi. Kazada, 1 kişi yanarak hayatını kaybederken, 3'ü ağır 9 kişi de yaralandı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede 1 kişinin otomobil içinde yanarak hayatını kaybettiğini tespit etti. 9 yaralı ise çevre hastanelere sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.