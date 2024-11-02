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Gaziantep'te otomobil, kaldırımdaki yayaların arasına daldı: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'te otomobil, kaldırımdaki yayaların arasına daldı: 1 ölü, 1 yaralı
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GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kaldırımda bulunan yayaların arasına daldığı kazada Aynur Çiftçi (44) yaşamını yitirdi, Zahide Özdemir (11), ağır yaralandı.

GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kaldırımda bulunan yayaların arasına daldığı kazada Aynur Çiftçi (44) yaşamını yitirdi, Zahide Özdemir (11), ağır yaralandı. Polis, sürücüyü gözaltına aldı.

Kaza, akşam saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Furkan Korkmaz (20) yönetimindeki 27 AEA 696 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Kazada, otomobilin çarptığı Aynur Çiftçi  ve Zahide Özdemir yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynur Çiftçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, Zahide Özdemir'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Furkan Korkmaz'ın gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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