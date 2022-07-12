Gaziantep'te otomobil istinat duvarından park halindeki aracın üzerine düştü - Haberler

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Gaziantep'te otomobil istinat duvarından park halindeki aracın üzerine düştü

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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Gaziantep'te otomobil istinat duvarından park halindeki aracın üzerine düştü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde park halindeyken hareket eden otomobil, yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarından başka bir otomobilin üzerine düştü.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde park halindeyken hareket eden otomobil, yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarından başka bir otomobilin üzerine düştü.

Yeditepe Mahallesi'nde park halindeki 06 EV 4876 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle hareket etmeye başladı.

İlerleyen otomobil, yol kenarındaki apartmanın istinat duvarına çarparak yaklaşık 4 metre yükseklikten 44 ADS 947 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, kaza yerine şerit çekerek çalışma başlattı.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

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