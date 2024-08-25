Gaziantep'te Otomobil ile Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile tır çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsünün eşi hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ise yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
H.K. (55) yönetimindeki 43 ABZ 783 plakalı silobas dorse takılı tır ile Y.G. (49) idaresindeki 79 AJ 374 plakalı otomobil, İslahiye-Hassa kara yolu Boğaziçi Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan sürücünün eşi Hatice G. (48), olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsünün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.