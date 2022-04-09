Gaziantep'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler

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Gaziantep'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Gaziantep'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hacıali Öztürk Mahallesi Mezbahane Caddesi'ndeki kavşakta, H.T. yönetimindeki 80 LB 710 plakalı otomobil, Yusuf Pamuk (35) idaresindeki 27 AFG 120 plakalı motosikletle çarpıştı.

Savrulan otomobil, yol kenarında park halindeki 06 ACJ 181 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazada devrilen motosiklet sürücüsü Pamuk ve yanındaki Mehmet Can Şeyhismailoğlu (22) yaralandı.

Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gaziantep'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Gaziantep, Otomobil, Güncel, Haberler

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