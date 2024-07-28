Gaziantep'te otomobil ile motosiklet çarpışması: 2 yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan aracın sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen 27 AYV 146 plakalı otomobil Beyler Mahallesi Barazi Caddesi'nde E.C.Ö (18) idaresindeki motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile beraberindeki A.K (17) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olay yerinden kaçan aracın sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.