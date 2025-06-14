Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

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Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin 2 Haziran'da çarpıştığı kazada ağır yaralanan ve hastanede tedavi gören kadın hayatını kaybetti.

Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin 2 Haziran'da çarpıştığı kazada ağır yaralanan ve hastanede tedavi gören kadın hayatını kaybetti.

Ahmet Kestanlıoğlu idaresindeki 27 BBB 183 plakalı hafif ticari aracın, Bahattin Nakıpoğlu Caddesi Mezarlık Kavşağı yakınlarında, Yunus Emre Kuvrağ yönetimindeki 27 AYH 25 plakalı otomobille çarpıştığı kazada ağır yaralanan Naile Kestanlıoğlu, 12 gündür tedavi gördüğü Şehitkamil Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kestanlıoğlu'nun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Naile Kestanlıoğlu'nun hayatını kaybetmesiyle kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Olay

2 Haziran'da Gaziantep'te Ahmet Kestanlıoğlu idaresindeki 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araç, Bahattin Nakıpoğlu Caddesi Mezarlık Kavşağı yakınlarında, Yunus Emre Kuvrağ yönetimindeki 27 AYH 25 plakalı otomobille çarpışmış, kazada 5 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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