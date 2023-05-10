Gaziantep'te otomobil hırsızlığı iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Fidanlık ve Serinevler mahallerinde iki otomobilin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlığı gerçekleştirdikleri iddiasıyla Y.K. ve Y.O'yu yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.