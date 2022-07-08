Gaziantep'te otomobil devrildi, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı
AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
S.Y. (29) idaresindeki 06 CFV 31 plakalı otomobil, İslahiye-Hassa kara yolunun Serienevler Mahallesi mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki E.K. (26), K.Y. (29), A.D. (20), H.U.Y. (4) ve R.Y. (3) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
AA / Zekeriye Şimşek - Güncel