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Gaziantep'te otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'te otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Güncel Haberler

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, C.K. idaresindeki 18 AAZ 803 plakalı otomobil, merkez Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi Araban Yolu Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan 4 kişiyi kentteki hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan Gökhan Kılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel

Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler

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