Gaziantep'te otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, C.K. idaresindeki 18 AAZ 803 plakalı otomobil, merkez Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi Araban Yolu Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan 4 kişiyi kentteki hastanelere kaldırdı.
Yaralılardan Gökhan Kılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel