Gaziantep'te Otomobil Çocuğa Çarptı: Küçük Çocuk Hayatını Kaybetti
Gaziantep'te evlerinin önünde oyun oynayan 3 yaşındaki Emrah Fak'a otomobil çarptı. Küçük çocuk, hastanede kurtarılamadı. Kaza sonrası sürücü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.
GAZİANTEP'te evlerinin önünde oyun oynayan Emrah Fak'a (3) otomobil çarptı. Küçük çocuk, hastanede kurtarılamadı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde oyun oynayan Emrah Fak'a, 27 ASF 643 plakalı otomobil çarptı. Küçük Emrah, yola savruldu. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, kurtarılmadı.Sürücü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)