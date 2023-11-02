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Gaziantep'te Otomobil Çarptığı Çocuk Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti. İstiklal Mahallesi'nde H.Z'ye (13), yolun karşısında geçtiği sırada sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı çocuğu 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırdı. Buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamayan H.Z'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.