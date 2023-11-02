Gaziantep'te Otomobil Çarpması Sonucu Suriyeli Çocuk Hayatını Kaybetti
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Gaziantep'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan Suriye uyruklu bir çocuk hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü ise polis tarafından yakalandı.
GAZİANTEP'te, yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Suriye uyruklu Hadil Zübeydiye (13), hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde, İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Hadil Zübeydiye'ye, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Yaralanan çocuk, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Hadil Zübeydiye, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Hadil Zübeydiye'nin cenazesi, otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kaza sonrası kaçan ve polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan otomobil sürücüsünün emniyetteki işlemleri ise sürüyor. (DHA)