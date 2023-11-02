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Gaziantep'te Otomobil Çarpması Sonucu Suriyeli Çocuk Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan Suriye uyruklu bir çocuk hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü ise polis tarafından yakalandı.