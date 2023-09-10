Gaziantep'te Otomobil Çarpışması: 1'i Ağır 3 Kişi Yaralandı

Gaziantep-Nurdağı kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, Mustafa E. idaresindeki bir otomobil ile başka bir otomobil çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.