Gaziantep'te Otodan Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te otodan hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçileri, Mevlana Mahallesi'nde otodan hırsızlık yaptığını tespit ettiği ve çok sayıda suç kaydı bulunan M.R.B'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gaziantep'te otodan hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçileri, Mevlana Mahallesi'nde otodan hırsızlık yaptığını tespit ettiği ve çok sayıda suç kaydı bulunan M.R.B'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.