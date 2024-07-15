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Gaziantep'te otobüste 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapılan huzur ve güven uygulamasında bir otobüsün bagajında battaniyeye sarılı olarak taşınan ve kargo olarak verildiği tespit edilen 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyona ilişkin otobüs firması ve kargo sahibi hakkında yasal işlem yapıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otobüste 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Komutanlığına bağlı ekipler Nurdağı ilçesinde huzur ve güven uygulaması düzenledi.

Operasyonda, bir otobüsün bagajında battaniyeye sarılı olarak taşınan ve kargo olarak verildiği tespit edilen 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Dedektör köpeğinde kullanıldığı operasyona ilişkin otobüs firması ve kargo sahibi hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep Nurdağı 3.Sayfa Güncel Haberler

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