Gaziantep'te otobüs kazası davası devam ediyor

Gaziantep'te yolcu otobüsünün kaza yapan araca çarpması sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili hakkında dava açılan otobüs şoförünün yargılanmasına devam edildi. Sanık, suçsuz olduğunu iddia ederek tutuksuz yargılanmak istedi.

Gaziantep'te yolcu otobüsünün kaza yapan araca müdahale edenlere çarpması sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili hakkında dava açılan otobüs şoförünün yargılanmasına devam edildi.

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Abdulkadir Memiş, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada, kazada ölenlerin yakınları, avukatları ile sanık avukatı hazır bulundu.

Sanık Memiş, olayda kabahatinin olmadığını öne sürerek, "Suçsuzum, ihmali olan kurumlardan şikayetçiyim, tutuksuz yargılanmak istiyorum." dedi.

Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaa için dosyanın kendisine gönderilmesini ve sanığın atılı suçu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesini ortaya koyan kuvvetli delillerin varlığı nedeniyle tutukluluğunun devamını talep etti.

Mahkemeye heyeti, dosyanın duruşma savcısına tevdisine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde 20 Ağustos 2022'de meydana gelen kazada, aralarında 2 basın mensubunun da bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Özel Diyarbakır" isimli firmaya ait otobüsü kullanan Abdulkadir Memiş hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.