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GAZİANTEP'TE OTLUK YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

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Gaziantep'te atık malzemelerin de olduğu otlukta çıkan yangına, 18 itfaiye aracı ve 45 itfaiye eri ile müdahale edildi.

Gaziantep'te atık malzemelerin de olduğu otlukta çıkan yangına, 18 itfaiye aracı ve 45 itfaiye eri ile müdahale edildi. Ekipler, 2 saat süren çalışma ile yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, dumandan etkilenen 2 itfaiye erine de ambulansta oksijen verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gaziantep İtfaiye Güncel Haberler

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