Gaziantep'te otluk yangını; bazı evler tahliye edildi (2)

KONTROL ALTINA ALINDIGaziantep'te atık malzemelerin de olduğu otlukta çıkan yangına, 18 itfaiye aracı ve 45 itfaiye eri ile müdahale edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Gaziantep'te atık malzemelerin de olduğu otlukta çıkan yangına, 18 itfaiye aracı ve 45 itfaiye eri ile müdahale edildi. Ekipler, 2 saat süren çalışma ile yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, dumandan etkilenen 2 itfaiye erine de ambulansta oksijen verildi.