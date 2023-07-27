Gaziantep'te örtü yangınıyla ilgili şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı
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Gaziantep'te 4. Organize Sanayi Bölgesinde çıkan örtü yangınıyla ilgili olarak yapılan incelemede 3 zanlı gözaltına alındı. Yangını çıkardığı belirlenen C.Y. hakkında 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan soruşturma açıldı.
Gaziantep'te örgütü yangınıyla ilgili bir şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Temmuz'da, 4. Organize Sanayi Bölgesinde çıkan örtü yangınıyla ilgili çalışma başlattı.
Yapılan inlemede 3 zanlı gözaltına alındı. Yangını çıkardığı belirlenen C.Y. hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan soruşturma açıldı.
Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel