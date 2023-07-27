Gaziantep'te örtü yangınıyla ilgili şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı

Gaziantep'te 4. Organize Sanayi Bölgesinde çıkan örtü yangınıyla ilgili olarak yapılan incelemede 3 zanlı gözaltına alındı. Yangını çıkardığı belirlenen C.Y. hakkında 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan soruşturma açıldı.