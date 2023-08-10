Gaziantep'te örtü yangınını itfaiye ve vatandaşlar söndürdü

Gaziantep'te, kırsal alanda çıkan örtü yangını çevredeki vatandaşlar ile olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, öğle saatlerinden sonra Şahinbey ilçesi Yamaçtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kuru otların bulunduğu alana atılan söndürülmemiş sigara izmariti nedeniyle örtü yangını çıktı. Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan örtü yangını sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucu daha fazla büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.