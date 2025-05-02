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Gaziantep'te Ortadoğu Gıda Fuarı Açılıyor

Gaziantep'te Ortadoğu Gıda Fuarı Açılıyor
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7-9 Mayıs tarihlerinde Gaziantep'te gerçekleştirilecek Ortadoğu Gıda Fuarı'na 24 ülkeden 500 firma katılacak. Fuar sırasında sürdürülebilir gıda politikalarına katkı sağlamak amacıyla 'Gıda Zirvesi' düzenlenecek.

Gaziantep'te 7 Mayıs'ta Ortadoğu Gıda Fuarı açılacak.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Ticaret Borsası ve Nobel Expo Fuarcılık işbirliğiyle 7-9 Mayıs'ta düzenlenecek fuar, Ortadoğu Fuar Merkezi'nde (OFM) gerçekleştirilecek.

Fuara, Irak, İran, Suudi Arabistan, Mısır, Libya, Rusya gibi 24 ülkeden 500 firma katılacak.

Fuarda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde sürdürülebilir gıda politikalarına katkı sağlamak amacıyla "Gıda Zirvesi" düzenlenecek.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
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