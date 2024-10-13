Gaziantep'te ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Büyükpınar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Gaziantep Orman Bölge İşletme Müdürlüğüne ait arasöz ve personel ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı araç sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.